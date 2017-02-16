أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يقول مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، إن سفينة تجسس روسية شُوهدت على الساحل الشرقي لأمريكا، مضيفين أن هذا الموقع يمثل أبعد مسافة باتجاه الشمال وُجدت فيه سفينة تجسس روسية.