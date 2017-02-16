بعد فترة قصيرة من استقالة فلين.. شاهد: سفينة تجسس روسية على ساحل أمريكا

شاهد: سفينة تجسس روسية على ساحل أمريكا

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و32 دقيقة.
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1:04

شوهدت سفينة تجسس روسية في المياه الدولية على الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يقول مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، إن سفينة تجسس روسية شُوهدت على الساحل الشرقي لأمريكا، مضيفين أن هذا الموقع يمثل أبعد مسافة باتجاه الشمال وُجدت فيه سفينة تجسس روسية.

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