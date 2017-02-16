أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يقول مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، إن سفينة تجسس روسية شُوهدت على الساحل الشرقي لأمريكا، مضيفين أن هذا الموقع يمثل أبعد مسافة باتجاه الشمال وُجدت فيه سفينة تجسس روسية.
بعد فترة قصيرة من استقالة فلين.. شاهد: سفينة تجسس روسية على ساحل أمريكا
شاهد: سفينة تجسس روسية على ساحل أمريكا
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و32 دقيقة.
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شوهدت سفينة تجسس روسية في المياه الدولية على الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة
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