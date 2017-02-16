حاول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقليل من شأن الأخبار المتعلقة بمستشاره للأمن القومي، مايكل فلين، الذي قدم استقالته وسط فضيحة حول اتصالات الأخير مع مسؤولين روس، ما أثار حفيظة السياسيين في واشنطن.