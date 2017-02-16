حاول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقليل من شأن الأخبار المتعلقة بمستشاره للأمن القومي، مايكل فلين، الذي قدم استقالته وسط فضيحة حول اتصالات الأخير مع مسؤولين روس، ما أثار حفيظة السياسيين في واشنطن.
ترامب يهاجم المخابرات الأمريكية وكلينتون دفاعاً عن مستشاره السابق فلين
رغم الانتقادات.. ترامب يدافع عن مايكل فلين
العالم
آخر تحديث منذ49 دقيقة.
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لطالما تحدث ترامب بأسلوب دافئ نحو روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية، حتى في أعقاب نتائج الاستخبارات التي أظهرت محاولات روسيا التدخل في الانتخابات، توقع ترامب تحسن العلاقات الأمريكية-الروسية خلال فترة رئاسته
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