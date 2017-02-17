الجزائر (CNN)— أعلنت الجزائر تقديم مساعدة إنسانية من 30 طن من المواد الغذائية موجهة لسكان ليبيا القاطنين في الحدود مع الجزائر، وفق ما نقله بيان للخارجية الجزائرية.

وقال بيان الخارجية إن جرى نقل وتسليم هذه المساعدة اليوم الجمعة، 17 فبراير/شباط 2017، وإن هذه المبادرة" تضاف إلى التفاتات تضامنية أخرى خصصتها الحكومة الجزائرية تجاه الشعب الليبي الشقيق و الجار الذي يواجه وضعا صعبا نظرا لتواصل الأزمة التي يتخبط فيها منذ عدة سنوات".

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية إن البلاد تعتزم كذلك "مواصلة جهودها الدائمة والمتواصلة تجاه جميع الأطراف الليبية من أجل وضع حد للخلافات التي يواجهونها، في إطار حل سياسي من خلال حوار شامل و المصالحة الوطنية".

وسبق لوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن أكد قبل أيام أن الحكومة الجزائرية سترسل 30 طنا من المساعدات للشعب الليبي، زيادة على 20 ألف لتر من الغازوال موجهة لمستشفيات تعاني صعوبات بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وتعمل الجزائر، بشراكة مع تونس، على تقريب الأطراف الليبية لأجل إيجاد حل سياسي بعد تعثر حكومة الوفاق الوطني في نيل موافقة مجلس النواب واستمرار وجود ثلاثة جهات تتنازع الحكم في ليبيا، وتطمح الجزائر إلى التوصل إلى اتفاق يتجاوز ذلك الذي احتضنه المغرب عام 2015، وأشرفت عليه الأمم المتحدة.