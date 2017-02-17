الجزائر(CNN)— أعلن الجيش الجزائري القضاء على تسعة "إرهابيين"، صباح اليوم الجمعة، ممّا يرفع حصيلة القتلى "الإرهابيين" إلى 14 منذ يوم الأربعاء الماضي.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إن مفرزة للجيش قضت على "الإرهابيين التسعة" قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة، شمال وسط الجزائر، كما ضبطت "خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و ثلاثة بنادق نصف آلية وكمية من الذخيرة".

واسترجع الجيش منذ بدء هذه العملية يوم الأربعاء الماضي 13 سلاحا ناريا وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

وتصف الحكومة الجزائرية مقاتلين من جماعات إسلامية مسلحة تدين بالولاء لتنظيم القاعدة أو تنظيم "داعش"، وعانت الجزائر بشكل متقطع من هجمات مجموعات مسلحة، كما وقع عام 2015 عندما قُتل عدد من الجنود في يوم عيد الأضحى.