دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما الروسي، أليكسي بوشكوف، إن الإدارة الأمريكية الجديد ليست على الصفحة ذاتها فيما يتعلق بكيفية التعامل مع روسيا، لافتا إلى وجود ثلاثة آراء مختلفة.

جاء ذلك في تغريدة للسياسي الروسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ترامب يأمل بالتوصل لاتفاق مع روسيا، ماتيس (وزير الدفاع الأمريكي) يعتقد مخطئا أن بإمكانه الضغط من موقف قوي، وتيليرسون (وزير الخارجية الأمريكي) يلعب كيري ثان، ثلاثة أسطر من إدارة واحدة."

وتابع بيشكوف في تغريدة منفصلة: "من غير المحتمل أن يجرّ ترامب إلى مستنقع واشنطن، بل إن المستنقع سيجر إلى ترامب، وهذا سيكون نهاية ثورته التي لم تبدأ."

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