أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد دعمها لتيد كروز وانتقادها لدونالد ترامب، حصلت كيليان كونواي على أحد أعلى المناصب في البيت الأبيض. بشهادة محاماة وأربعة أطفال، نجحت كونواي بدورها كمديرة لحملة ترامب الرئاسية، ما أدى إلى منصبها الحالي كمستشارة للرئيس الأمريكي.
كيليان كونواي.. من هي مستشارة ترامب المثيرة للجدل؟
كونواي.. من هي مستشارة ترامب المثيرة للجدل؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و18 دقيقة.
1:14
ماذا نعرف عن مستشارة ترامب، كيليان كونواي، ووصولها إلى البيت الأبيض؟
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