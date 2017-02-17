أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد دعمها لتيد كروز وانتقادها لدونالد ترامب، حصلت كيليان كونواي على أحد أعلى المناصب في البيت الأبيض. بشهادة محاماة وأربعة أطفال، نجحت كونواي بدورها كمديرة لحملة ترامب الرئاسية، ما أدى إلى منصبها الحالي كمستشارة للرئيس الأمريكي.