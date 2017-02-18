أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد غريغ نورتون المتحدث باسم المجمع الإصلاحي الفيدرالي في بوتنر بولاية نورث كارولينا الأمريكية، وفاة الشيخ عمر عبدالرحمن المسجون لإدانته بالتورط في تفجيرات نيويورك عام 1993.

وقال نورتون، لـCNN، إن عبدالرحمن فارق الحياة الساعة 5:40 صباح السبت بالتوقيت المحلي عن عمر يناهز 78 عاما. وأضاف نورتون أن أسباب وفاة عبدالرحمن طبيعية ومنها معاناته الصحية مع السكري والقلب.

وأوضح نورتون أن عبدالرحمن كان في السجن الفيدرالي منذ عام 1993 حتى عام 2007، وأضاف أنه جرى نقله إلى المجمع الإصلاحي في بوتنر في 22 فبراير عام 2007. وأدانت محكمة فدرالية أمريكية عبدالرحمن، المصري المولد، بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك عام 1993 عند مركز التجارة العالمي، وقضت بسجنه مدى الحياة.

وقال عادل معوض المستشار القانوني لحزب "البناء والتنمية" المصري، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن أسرة عبدالرحمن ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حتى تتمكن من دفن الشيخ عمر في مسقط رأسه مصر، مضيفا أن ذلك "أبسط حقوق الإنسان"، وتابع أنهم ينسقون مع المحامي الأمريكي للتواصل مع الجهات المعنية.