أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ليس واضحاً بعد ما إذا كان كيم جونغ أون أمر بقتل أخيه، ولكن المحللين يقولون إنه على الرغم من أن الأخوين لم يلتقيا أبداً، إلا أن كيم جونغ نام كان قد استُهدف مسبقاً من قبل نظام أخيه.