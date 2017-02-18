أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ليس واضحاً بعد ما إذا كان كيم جونغ أون أمر بقتل أخيه، ولكن المحللين يقولون إنه على الرغم من أن الأخوين لم يلتقيا أبداً، إلا أن كيم جونغ نام كان قد استُهدف مسبقاً من قبل نظام أخيه.
هل يقف كيم جونغ اون وراء اغتيال أخيه؟
هل يقف كيم جونغ اون وراء اغتيال أخيه؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و54 دقيقة.
2:11
مسؤولون في المخابرات الكورية الجنوبية أعربوا لـCNN عن اعتقادهم أن كيم جونغ نام مات مسموماً.
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