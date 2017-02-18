هل يقف كيم جونغ اون وراء اغتيال أخيه؟

هل يقف كيم جونغ اون وراء اغتيال أخيه؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و54 دقيقة.
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أونأسلحة نووية
2:11

مسؤولون في المخابرات الكورية الجنوبية أعربوا لـCNN عن اعتقادهم أن كيم جونغ نام مات مسموماً.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ليس واضحاً بعد ما إذا كان كيم جونغ أون أمر بقتل أخيه، ولكن المحللين يقولون إنه على الرغم من أن الأخوين لم يلتقيا أبداً، إلا أن كيم جونغ نام كان قد استُهدف مسبقاً من قبل نظام أخيه.

كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أونأسلحة نووية