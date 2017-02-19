ميونخ، ألمانيا (CNN)— دعا بيل غيتس، الملياردير الأمريكي والشريك بتأسيسي شركة مايكروسوف، العالم للاستعداد في وجه مخاطر الإرهاب البيولوجي، لافتا إلى أن هذا الخطر يتصدر قائمة المخاطر بجانب الحرب النووية والتغيير المناخي.

جاء ذلك في كلمة لغيتس في قمة ميونخ، حيث قال: "سواء إن حدث هذا الأمر لأسباب طبيعية أو بأيدي إرهابيين، فإن علماء الأوبئة يقولون إن عوامل نقل المرض الجوية بإمكانها قتل أكثر من 30 مليون شخص في أقل من عام،" لافتا إلى أن هناك احتمالا كبيرا بأن العالم قد يواجه مثل هذا الأمر خلال السنوات العشر إلى الـ15 المقبلة.

وأضاف: "أنا متفائل من أنه وبعد عقد من الزمن سنكون مستعدين بصورة أكبر لمواجهة وباء قاتل إذا كنا مستعدين لتخصيص جزء بسيط من الأموال المقتطعة لميزانيات الدفاع."

أشار غيتس إلى أن العالم شهد تفشي وباء حصد أرواح ما بين 50 إلى 100 مليون شخص في العالم 1918 بعد انتشار انفلونزا، مضيفا بالقول: "الخبر الجيد هو أن العلم الحديث والتقدم في علوم الأوبئة واللقاحات يمكنه المساعدة على الحد من هذه الآثار إلى حد كبير."