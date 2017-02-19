تونس (CNN)— عاد البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز إلى تصريحات أثارت استنكارا واسعا، عندما بدأ حملته للانتخابات التشريعية، التي ستجرى يوم 15 مارس/آذار القادم، بالهجوم على المغاربة، واصفا عددا كبيرا منهم بـ"الحثالة الذين وجب التخلص منهم".

البرلماني اليميني المتطرف، زعيم حزب الحرية الهولندي، المشهور بـ"ترامب أوروبا" بسبب معاداته المهاجرين، لا سيما المسلمين منهم، قال اليوم في روتردام: " أنظروا إلى الأسلمة. كيف يتركون الإرهاب يدخل إلى بلادنا، وكيف نترك الحثالة المغاربة يتحركون دون أن نفعل شيئًا".

وتابع البرلماني ذاته: "هناك الكثير من الحثالة المغاربة في هولندا، بالتأكيد ليس كل المغاربة، ولكن عددا كبيرا منهم، ممن يجعلون الشوارع غير آمنة.. إذا أردتم استعادة بلدكم من جديد، وتمكين الشعب الهولندي من بلدهم من جديد، فعليكم التصويت على حزبنا".

وأعرب عدد من نشطاء المواقع الاجتماعية في هولندا عن انزعاجهم من تصريحات فيلدرز، خاصة وأن حزبه تبوأ أحد استطلاعات الرأي، متقدما على الحزب الحاكم، الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روت، مما قد يهدد الجالية المغربية الموجودة في هولندا، والمقدرة بعشرات الآلاف.

وأدين فيلدرز قبل أسابيع بتهمة التمييز وشتم مجموعة من الناس، بعد شعارات رددها ضد المغاربة في مؤتمر عام 2014، غير أن المحكمة لم تضع أي عقوبة ضد فيلدرز، بما أنه لم يرتكب في نظر المحكمة جريمة التحريض على الكراهية.

وسبق لفيلدرز أن وصف هجرة المسلمين إلى هولندا بالغزو، وبأنهم "سيحلون محلّ الشعب الهولندي ويمحون ثقافته"، كما دعا إلى إجراء استفتاء شعبي حول بقاء هولندا من عدمه في الاتحاد الأوروبي، زيادة على كونه أكبر الداعمين لمشروع منع النقاب.