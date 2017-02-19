متظاهرون ضد ترامب في نيويورك: أنا مسلم أيضا
متظاهرون ضد ترامب في نيويورك: أنا مسلم أيضا
العالم
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
1:07
تجمع مئات الأشخاص في "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية، الأحد، في مظاهرة تحت شعار "أنا أيضا مسلم"، للاحتجاج على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توعد بإصدار مرسوم جديد بعد تعليق محكمة فدرالية للمرسوم الذي أصدره بشأن منع دخول مواطني 7 دول إسلامية للولايات المتحدة.
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