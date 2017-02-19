أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عوامل كثيرة تؤثر على كلفة حماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته. بدءاً بتعدد الأماكن التي يعملون منها، ووصولاً إلى كثرة السفر بالنسبة لأبناء ترامب بسبب أعمالهم خارج الدولة.