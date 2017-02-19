أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عوامل كثيرة تؤثر على كلفة حماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته. بدءاً بتعدد الأماكن التي يعملون منها، ووصولاً إلى كثرة السفر بالنسبة لأبناء ترامب بسبب أعمالهم خارج الدولة.
هل تصل كلفة حماية ترامب وعائلته لمئات الملايين من الدولارات؟
كم تصل كلفة حماية ترامب وعائلته؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
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على جهاز الحماية الرئاسية حماية أكثر من 20 فرداً من عائلة ترامب ونائبه، فكم تصل كلفة ذلك؟
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