هل تصل كلفة حماية ترامب وعائلته لمئات الملايين من الدولارات؟

كم تصل كلفة حماية ترامب وعائلته؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكا
1:38

على جهاز الحماية الرئاسية حماية أكثر من 20 فرداً من عائلة ترامب ونائبه، فكم تصل كلفة ذلك؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عوامل كثيرة تؤثر على كلفة حماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته. بدءاً بتعدد الأماكن التي يعملون منها، ووصولاً إلى كثرة السفر بالنسبة لأبناء ترامب بسبب أعمالهم خارج الدولة.

دونالد ترامبأمريكا