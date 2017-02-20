الجزائر (CNN)— أجلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها التي كانت مقرّرة اليوم الاثنين للعاصمة الجزائر، بسبب "التعذر المؤقت لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نتيجة التهاب حاد للشعب الهوائية" وفق ما نقله بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين.

وأضافت الرئاسة الجزائرية أن الطرفين، الجزائر والألماني، قرّرا بشكل مشترك تأجيل هذه الزيارة الرسمية لميركل إلى تاريخ سيحدده الطرفان لاحقا.

وكان من المنتظر أن تصل ميركل، في ثاني زيارة لها إلى الجزائر، اليوم الاثنين، وتبقى إلى غاية غد الثلاثاء، وفق بيان سابق للرئاسة الجزائرية، وكانت زيارتها تندرج في إطار تقوية علاقات الجانبين حسب المصدر السابق.

ولم يشر البيان إلى تأجيل الاجتماع السادس للجنة المختلطة الجزائرية-الألمانية الذي كان مقرّرا يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 فبراير/شباط، وهو الاجتماع الذي كان من المنتظر أن يحضره وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب ومسؤولين ألمان.