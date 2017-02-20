موسكو، روسيا (CNN)— كشف مصدر أمني أمريكي، أن وفاة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين كانت بسبب نوبة قلبية، أصيب بها خلال تواجده في مقر البعثة الروسية في مدينة نيويورك، في حين قال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يملكون في الوقت الحالي معلومات عن سبب إصابة تشوركين بالنوبة القلبية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، الاثنين، وفاة تشوركين، في مدينة نيويورك، وذلك عن عمر 64 عاما، دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "نعلن مع بالغ الحزن عن وفاة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في نيويورك، قبل يوم واحد من بلوغه عمر 65 عاما. توفى الدبلوماسي الروسي البارز في مكان عمله، ونعبر عن بالغ التعازي لعائلة وأقارب فيتالي تشوركين."

وعلق سفير بريطانيا إلى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، على وفاة تشوركين قائلا إنه كان "عملاقا دبلوماسيا."

وذكر تقرير لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية أن تشوركين "بدأ العمل في وزارة الخارجية الروسية سنة 1992، وكان السباق في عقد مؤتمرات مفتوحة منتظمة للصحفيين الأجانب، حيث كان يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة ويجيب على أسئلة المراسلين الغربيين باللغة الإنجليزية، وعين ممثلا دائما لروسيا لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عام 2006، واستمر في منصبه إلى أن وافته المنية."