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أظهرت لقطات كاميرا مراقبة تلفزيونية اللحظات التي هوجم فيها كيم جون نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، وبثت بالتسلسل الأحداث التي أدت لوفاته، اللقطات تظهر للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الياباني وكيف تعرض كيم لهجوم في مطار كوالالمبور الدولي بماليزيا حيث تم اسعافه إلى المستشفى ووفاته قبل الوصول إليها.