كاميرا مراقبة ترصد لحظة "الهجوم" على أخ زعيم كوريا الشمالية
كاميرا ترصد مهاجمة كيم جونغ نام
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و25 دقيقة.
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أظهرت لقطات كاميرا مراقبة تلفزيونية اللحظات التي هوجم فيها كيم جون نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، وبثت بالتسلسل الأحداث التي أدت لوفاته، اللقطات تظهر للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الياباني وكيف تعرض كيم لهجوم في مطار كوالالمبور الدولي بماليزيا حيث تم اسعافه إلى المستشفى ووفاته قبل الوصول إليها.
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