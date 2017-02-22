باكو، أذربيجان (CNN) -- عين الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، زوجته مهريبان عالييفا، بمنصب نائب الرئيس الأول، بدليل إضافي على الطابع العائلي للسلطة في الدولة القوقازية الغنية بالنفط، والتي سبق أن وصل رئيسها إلى الحكم خلفا لوالده.

وتحتل علييفا مجموعة من المناصب الرسمية بينها رئاسة المؤسسة الخيرية التي تحمل اسم والد زوجها، الرئيس الراحل حيدر علييف، إلى جانب مناصب أخرى في منظمات مثل "اونيسكو" و"ايسيكو"، وهي أيضا عضوة في مجلس النواب ومن مواليد العاصمة باكو.

وبحسب البيان الرسمي لتعيين عالييفا، فإن الأخيرة تتولى عبر رئاستها لمؤسسة حيدر عاليف الإشراف على مهام: "دراسة وحفظ التراث الغني للزعيم الوطني لأذربيجان" كما تولي الأهمية لـ"التعليم والصحة والثقافة وتنمية جيل جديد وفق روح وعقلية الدولة الوطنية" بحسب الوكالة الرسمية الأذرية.

وسبق للسيدة الأولى الأذربيجانية أن نالت شهادة عليا في الفلسفة، إلى جانب حملها لقب "سيدة العام" لسنة 2005، إلى جانب عدد كبير من الألقاب الفخرية والأوسمة.