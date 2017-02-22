دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، عن مجموعة من القواعد الجديدة بينها السماح لعناصر الجيش من النساء بارتداء الحجاب مع الزي العسكري الرسمي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وبحسب القواعد الجديدة سيسمح الجيش التركي لعناصره من النساء بارتداء الحجاب تحت القبعات الرسمية في وحداتهن العسكرية بشرط أن يتناسب مع لون البدلة العسكرية ويكون خاليا من الرسوم والزينة. وأشارت الوزارة إلى أن لائحة التعديلات الجديدة التي أعدتها وزارة الدفاع التركية ستدخل حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية.

وكانت وزارة الداخلية التركية اتخذت قرارا مماثلا في أغسطس/ آب عام 2016. وأقرت السلطات التركية قرار رفع الحظر عن ارتداء الحجاب بالنسبة للموظفات في المؤسسات العامة في عام 2013. وأصدره رجب طيب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء، ولكن القرار كان يستثني الموظفين الملتزمين بالزي الرسمي مثل الجيش والشرطة والقضاء.