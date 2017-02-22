وحققت الحملة نجاحا كبيرا إذ كانت تهدف إلى جمع 20 ألف دولار ولكنها تجاوزت هذا الرقم، صباح الأربعاء، وجمعت حوالي 60 ألف دولار خلال 3 ساعات فقط، ما دفع القائمين على الحملة إلى توسيع هدفها من ترميم المقابر إلى مراكز يهودية كانت أهدافا لمعاداة السامية خلال الفترة الماضية.