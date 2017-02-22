تعرض مقبرة يهودية تاريخية للتخريب.. ومسلمان يجمعان تبرعات لترميمها

تعرض مقبرة يهودية تاريخية للتخريب

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و27 دقيقة.
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1:15

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلق الناشطان المسلمان الأمريكيان ليندا صرصور وطارق المسيدي بالولايات المتحدة حملة لجمع تبرعات من أجل ترميم مقابر يهودية تعرضت للتخريب في ولاية ميزوري.

وحققت الحملة نجاحا كبيرا إذ كانت تهدف إلى جمع 20 ألف دولار ولكنها تجاوزت هذا الرقم، صباح الأربعاء، وجمعت حوالي 60 ألف دولار خلال 3 ساعات فقط، ما دفع القائمين على الحملة إلى توسيع هدفها من ترميم المقابر إلى مراكز يهودية كانت أهدافا لمعاداة السامية خلال الفترة الماضية.

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