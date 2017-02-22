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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عاد المشرعون الأمريكيون إلى دوائرهم الانتخابية مع عطلة الكونغرس ليواجه الكثير منهم أسئلة صعبة من ناخبيهم. وكان من بينهم السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي الذي سأله أحد الحضور المسلمين عمن سيحميه.