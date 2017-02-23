الجزائر (CNN)— قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، محمد عيسى، إن الأحمديين ليسوا مسلمين، وإن إقرارهم بهذا الأمر، قد يمكنهم من العيش في الجزائر وفق قوانين البلاد التي تنظم حياة غير المسلمين.

وتحدث الوزير الجزائري في حوار بثته الإذاعة الجزائرية: "لا نريد أن نرمي الأحمديين في البحر. ليقولوا إنهم ليسو مسلمين، وهناك قوانين في الجمهورية مركزة في الدستور تنظم عبادات غير المسلمين وتضع عليها قيودا".

وتحدث الوزير عن أن مصالح وزارته تريد أن "تدفع الشبهات التي يرفعها الأحمديون ويشوشون بها على الإسلام"، متحدثا عن أن المجالس العلمية الجزائرية، "أكدت بأن الفرقة الأحمدية ليست إسلامية، وتمس بالمعلوم من الدين، وقد استندت هذه المجالس على فتوى سابقة للمجلس الإسلامي الأعلى بالبلاد"، يقول الوزير.

وأضاف عيسى أن وزارته عملت مع الأئمة لأجل إيصال هذه الفكرة للجزائريين: "الانتماء إلى الأحمديين ضلال في الدين"، مردفًا أن هناك "إرادة في تقسيم بلاد المسلمين بشكل طائفي يكسر الدولة الوطنية ويصنف الناس على شكل مذاهب وطوائف".

كما أشار عيسى إلى أن بعض الأحمديين قد يكونون غطاء لشيء ما، وأن مجمع الفقه الإسلامي وكذلك مؤسسة الأزهر، حسما كذلك في "عدم انتماء هذه الطائفة إلى الإسلام"، مضيفا أن الأمن الجزائري يعمل على التحقيق في حقيقة التمويل الخارجي لأفراد هذه الطائفة بالبلاد.

وتخوض الجزائر حملة واسعة ضد الأحمديين، إذ اعتقل الأمن مجموعة منهم، وأدان القضاء عدة أفراد منهم بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة، في حين ترّد الجماعة الأحمدية الموجودة بعدة بلدان أنها إسلامية وأنها لا تهدف إلى الفتنة أو تحويل الناس إلى ديانة غير الإسلام.