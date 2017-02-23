أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال السيناتور الجمهوري عن ولاية مينيسوتا الأمريكية، كيث إليسون، إن أفعال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تثير تساؤلات شرعية حول مسألة إقالته من منصبه، وجاءت تصريحاته خلال مناظرة لأعضاء الحزب الديمقراطي، التي أجرتها شبكة CNN، الأربعاء.

وأضاف إليسون إن إجراءات ترامب حتى الآن "تثير شرعياً مسألة الإقالة،" متابعاً بأن ترامب قد انتهك بالفعل الدستور في يومه الأول، ودعا إلى إجراء تحقيق لـ"التأكد من أن لا أحد يستطيع أن يستفيد مالياً من الرئاسة ويحقق أرباحاً منها لمكاسبه الشخصية."

وأشار إليسون إلى أنه في اليوم الذي بدأ الناس من الشخصيات الأجنبية باستئجار غرف في فندق ترامب، كان الرئيس يخالف قوانيناً في الدستور.

واستطرد السيناتور: "لقد رأينا منذ البداية أن هذا الشخص يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، والحزب الديمقراطي يحتاج إلى نقل المعركة إلى دونالد ترامب. عندما نقود بقيمنا، عندما نقود بقناعتنا، هذه هي الطريقة التي ننجح بها."