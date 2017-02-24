نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مُنعت شبكة CNN ومؤسسات إعلامية أخرى، الجمعة، من حضور مؤتمر صحفي في البيت الأبيض. ولم يكن هناك تفسير فوري من البيت الأبيض حول السبب.
واستُبعدت صحيفة "نيويورك تايمز"، وصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، ومجلة "بوليتيكو" الإلكترونية أيضاً من الاجتماع.
فيما قاطعت وكالة "أسوشيتد برس" ومجلة "تايم" المؤتمر الصحفي بسبب طريقة تعامل البيت الأبيض مع المؤتمر. وتحتج رابطة مراسلي البيت الأبيض على الأحداث.
وسُمح لمنظمات وسائل الإعلام المحافظة مثل موقع "Breitbart" الإخباري، وصحيفة "واشنطن تايمز"، وشبكة "One America News" بحضور المؤتمر.
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