أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- غاز أعصاب VX، عثر عليه على وجه كيم جونغ نام وعينيه، وفقا للشرطة الماليزية. الغاز هو سلاح كيماوي محظور دوليا ويمكنه أن يقتل على الفور تقريبا، من خلال إيقاف الشخص عن التنفس. وتقول الشرطة الماليزية إن النساء تم تدريبهن لتسميم كيم جونغ نام، وتعلمن كيفية حماية أنفسهن.