ما هو غاز الأعصاب "الأكثر فتكا" الذي قتل أخ زعيم كوريا الشمالية؟

ماليزيا: غاز "VX" قتل أخ زعيم كوريا الشمالية

العالم
آخر تحديث منذ53 دقيقة.
كوريا الشماليةكيم جونغ أونأسلحة
1:29

غاز أعصاب VX، عثر عليه على وجه كيم جونغ نام وعينيه، وفقا للشرطة الماليزية.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- غاز أعصاب VX، عثر عليه على وجه كيم جونغ نام وعينيه، وفقا للشرطة الماليزية. الغاز هو سلاح كيماوي محظور دوليا ويمكنه أن يقتل على الفور تقريبا، من خلال إيقاف الشخص عن التنفس.  وتقول الشرطة الماليزية إن النساء تم تدريبهن لتسميم كيم جونغ نام، وتعلمن كيفية حماية أنفسهن.

كوريا الشماليةكيم جونغ أونأسلحة