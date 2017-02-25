برلين، ألمانيا (CNN)-- أعلنت الشرطة المحلية في مدينة هايدلبرغ الألمانية، السبت، أن رجلا دهس بسيارة حشدا من الناس أمام مخبز، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن السائق خرج من السيارة ومعه سكين وجرى تعقبه إلى حمام سباحة بمساعدة شهود عيان. وأضاف البيان أن الشرطة أطلقت النار عليه مما أدى إلى إصابته وجرى نقله إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أنها لم تتمكن بعد من تحديد هوية السائق أو معرفة الدافع وأن التحقيقات ما زالت جارية.

وشهدت مدينة برلين الألمانية في 19 ديسمبر الماضي حادثة دهس نفذها شاب تونسي في سوق لعيد الميلاد مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.