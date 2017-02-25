ترحيب حار بأوباما في نيويورك.. وحملة تطالب بترشحه لرئاسة فرنسا

حملة تطالب أوباما بالترشح لرئاسة فرنسا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
أمريكاباراك أوبامادونالد ترامبفرنساالانتخابات الفرنسية
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تلقى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هتافات ترحيب من سكان نيويورك بعد أن شوهد في المدينة، في حين أطلقت مجموعة في فرنسا حملة تطالب بترشحه في انتخابات الرئاسة الفرنسية.

أمريكاباراك أوبامادونالد ترامبفرنساالانتخابات الفرنسية