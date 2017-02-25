ترحيب حار بأوباما في نيويورك.. وحملة تطالب بترشحه لرئاسة فرنسا
حملة تطالب أوباما بالترشح لرئاسة فرنسا
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
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تلقى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هتافات ترحيب من سكان نيويورك بعد أن شوهد في المدينة، في حين أطلقت مجموعة في فرنسا حملة تطالب بترشحه في انتخابات الرئاسة الفرنسية.
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