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تلقى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هتافات ترحيب من سكان نيويورك بعد أن شوهد في المدينة، في حين أطلقت مجموعة في فرنسا حملة تطالب بترشحه في انتخابات الرئاسة الفرنسية.