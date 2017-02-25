موسكو، روسيا (CNN)-- يبدو أنها عادة غريبة، الموت الذي يحيط بمنتقدي فلادمير بوتين والكرملين، فبالعودة الى عام 2006 آنا بوليتكوفسكايا التي كانت أحد أبرز المنتقدين للرئيس الروسي ولحربه في الشيشان، سقطت قتيلة بأربع رصاصات أمام شقتها في موسكو، وفي نفس العام معارض آخر لبوتين وهو الجاسوس الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو الذي تم تسميمه بمادة مشعة
اللغز وراء موت منتقدين لرئيس روسيا والكرملين
اللغز وراء موت منتقدين لرئيس روسيا والكرملين
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و52 دقيقة.
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بوريس نيمتسوف كان أحد أبرز زعماء المعارضة الروس عندما سقط قتيلا بالرصاص قرب الكرملين
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