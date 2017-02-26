واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال هيربرت ماكماستر، المستشار الجديد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، إن "الإرهاب الإسلامي المتطرف" لا يساعد في جهود مكافحته، وذلك وفقا لمصدر تواجد خلال تصريحه هذا.

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جاء ذلك في اجتماع مغلق لإدارة الأمن القومي الأمريكي، حيث قال وفقا للمصدر: "إن الجهاديين الإرهابيين لا يمثلون دينهم وأن استخدام هذا المصطلح لا يساعد الولايات المتحدة الأمريكية وعملها المشترك مع الحلفاء لإلحاق الهزيمة بالجماعات الإرهابية."

من جهته قال مسؤول بالإدارة الأمريكية لـCNN إن تصريحات ماكماستر "اختلاف واضح بالرأي" بين الرئيس ترامب ومستشاره للأمن القومي، لافتا إلى أن تصريحات ماكماستر "لا تعني أنه قال لا للرئيس ترامب ولكن يظهر أن هناك اختلاف بوجهات النظر."