وقتل نيمتسوف، الذي كان نائبا سابقا لرئيس الوزراء قبل أن يصبح معارضا بارزا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جسر في ليلة 27 فبراير عام 2015 وهو يسير مع صديقته عائدا من أحد المطاعم.
آلاف الروس يتظاهرون في ذكرى اغتيال معارض لبوتين
آلاف الروس يتظاهرون بذكرى اغتيال معارض لبوتين
العالم
آخر تحديث منذ42 دقيقة.
1:17
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شارك الآلاف من الروس في مسيرة بوسط موسكو، الأحد، إحياء لذكرى المعارض بوريس نيمتسوف بعد عامين من قتله بالرصاص قرب أسوار الكرملين، مطالبين بإجراء مزيد من التحقيقات في الحادث.
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