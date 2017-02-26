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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شارك الآلاف من الروس في مسيرة بوسط موسكو، الأحد، إحياء لذكرى المعارض بوريس نيمتسوف بعد عامين من قتله بالرصاص قرب أسوار الكرملين، مطالبين بإجراء مزيد من التحقيقات في الحادث.