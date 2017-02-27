واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— دعا والد راين اوينز، عنصر البحرية الأمريكية الذي قتل في العملية ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تحقيق في هذه العملية، مخاطبا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طالبا منه "عدم الاختباء خلف مقتل ابنه."

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وبين والد اوينز في تصريح مع صحيفة ميامي هارولد أنه يدعو إلى التحقيق في التخطيط لهذه المهمة، حيث قال: "لماذا في هذا التوقيت كان يجب أن تتم تلك المهمة الغبية؟ والتي جرت قبل مضي أسبوع على إدارته (ترامب) الجديدة، لماذا؟ على مدى عامين ماضيين كان هناك مبدأ عدم وجود قوات برية على الأرض في اليمن."

وتابع قائلا: "كانت المهمات خلال الفترة الماضية تتم عبر الصواريخ والمهمات التي تنفذها الطائرات بدون طيار، وذلك لأنه لا يوجد أي هدف يستحق روحا أمريكية واحدة! والآن توجب علينا تقديم هذا العرض؟"

ويذكر أن هذه العملية كانت الأولى للبحرية الأمريكية في عهد ترامب وبالتحديد بعد ستة أيام على تنصيبه بصورة رسمية، حيث تعرضت القوة الأمريكية في العملية لإطلاق نار من كل الجهات أدى إلى مقتل 20 من المدنيين.