طهران، إيران (CNN)— قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تولي اهتماما كبيرا في علاقاتها مع دول الجوار على حد تعبيره، لافتا إلى أن الظروف التي تمر بها المنطقة "حساسة."

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان روحاني قوله: "إن إيران تولي اهمية كبيرة لعلاقاتها مع دول الجوار، وغالبية اعضاء منظمة التعاون الاقتصادي 'ايكو' من دول الجوار، وأن تعزيز التعاون الثنائي، مهم لمستقبل المنطقة."

وأضاف روحاني: "الظروف الحالية في المنطقة حساسة جدا، وخلال السنوات الاخيرة، ابتليت المنطقة بالعديد من المشاكل سيما الإرهاب، وسنبحث القضايا الأمنية والاقليمية فضلا عن التعاون الاقتصادي مع قادة دول ايكو، ونأمل باستتباب الأمن في منطقتنا وتحقيق الاعمار والتنمية في ظل التعاون مع جميع دول المنطقة."