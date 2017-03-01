دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – الإعلان عن اسم الفيلم الخطأ لنيل جائزة أفضل فيلم في حفل الأوسكار لم يكن الخطأ الوحيد الذي ارتكبته أكاديمية الفنون هذا الأسبوع، من وجهة نظر السفارة الروسية في لندن، فهناك خطأ أكبر.

ففي تغريدة بعثتها عبر تويتر، هنأت السفارة الروسية في لندن فريق فيلم "الخوذ البيضاء"، قائلة: "روسيا ترحب بمنح جائزة الأوسكار لفيلم الخوذ البيضاء. بالطبع، نهنئ الممثلين على خدمتهم الرائعة للأجندة، فهم يستحقونها. واختتمتها بوسم خطأ الأوسكار.

Russia welcomes #Oscars award for “White Helmets” film. Indeed, they are actors serving an agenda, not rescuers. #OscarMistake pic.twitter.com/RsQesgZ4Te — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) February 28, 2017

وكان الفيلم قد حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير لعرضه تفاصيل من يوميات ثلاثة متطوعين في فريق "الخوذ البيضاء"، المعروفون أيضا باسم الدفاع المدني السوري، والذين يقدمون المساعدة وعمليات الإنقاذ للمدنيين في مناطق المعارك.

ووفقا لحسابه على تويتر، أنقذ الفريق حتى الآن أكثر من ٨٥ ألف شخص.

ولم تعلق وزارة الخارجية البريطانية على هذه التغريدة، فيما أرسل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تغريدة يهنئ فيها الفيلم على الفوز بالجائزة.