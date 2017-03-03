الرباط (CNN)— أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية ساحل العاج الحسن درامان واتارا، اليوم الجمعة، انطلاقة أشغال بناء مسجد "محمد السادس" الذي يشيّده المغرب بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وتحديدا في حي تريشفيل.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية (وكالة المغرب العربي للأنباء) أن هذا المسجد يعدّ مبادرة ملكية تشكّل تجسيدا ملموسا لما يوليه الملك من أهمية للحقل الديني، وتعكس إرادته في وضع المساجد رهن إشارة المؤمين حتى يتمكنوا من ممارسة شعائرهم الدينية.

ولم تشر الوكالة إلى كلفة هذا المسجد الذي اعتبرته وزارة الشؤون الإسلامية المغربية معلمة دينية وثقافية جديدة بساحل العاج.

ويمتد هذا المسجد على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم قاعتين للصلاة تتسعان لأزيد من 7 آلاف مصلي ومصلي، زيادة على احتضانه لمكتبة وقاعة للندوات، وجناح إداري ومدرسة قرآنية، ومركب تجاري وموقف للسيارات وفضاءات خضراء، ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال بعد 34 شهرا.

ويعدّ هذا المسجد الثاني من نوعه الذي يحمل اسم محمد السادس ويعلن عن تشييده في ظرف أقل من شهر ببلد أفريقي، بعد مسجد بالعاصمة الغينية كوناكري، وتعدّ غينيا وساحل العاج من البلدان التي ترتبط بعلاقات دينية مع المملكة المغربية، إذ يتم تكوين عدد من خطبائهما بتنسيق مع المغرب في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة.