موسكو، روسيا (CNN)— قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، إن الجدل الكبير حول تواصل مسؤولين بالإدارة الأمريكية مع السفير الروسي بواشنطن خلال الحملة الانتخابية لترامب، وآخرها قضية تواصل المدعي العام، جيف سيشنز، بات أشبه بـ"صيد ساحرات."

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافروف في موسكو، حيث قال: "تعيين السفير هو من أجل المحافظة على العلاقات، وهذه العلاقات يتم المحافظة عليها عبر عقد اجتماعات ومحادثات وتكوين علاقات مع مسؤولين بشقي السلطة التشريعي والتنفيذي."

وأضاف: "ما أستطيع قوله هو اقتباس مما ذكرته وسائل الإعلام اليوم، بأن كل هذا يبدوا مثل صيد الساحرات."

وحول سوريا، قال لافروف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية الحكومية، سبوتنيك: "ينبغي على كل حالة اشتباه استعمال أسلحة كيميائية في سوريا أن تدرس بشكل دقيق ومنفصل، والأهم أن تكون نزيهة، وهذا ما اقترحناه.. هدف طرح مشروع قرار حول العقوبات ضد سوريا على مجلس الأمن الدولي كانت تعقيد جو المفاوضات السورية، التي باتت تبرز فيها براعم توافق، وإحداث انقسام داخل مجلس الأمن."