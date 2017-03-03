دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار استخدام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتعبير "الإرهاب الإسلامي" أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موجة من الجدل والمقارنة بين موقف الزعيمين المسلمين من استخدام هذا التعبير. وفي حين أن أحدهما يرفضه والآخر يؤيده، نجد هذا التباين أيضا بين زعماء غير مسلمين.
بعد غضب أردوغان وصمت السيسي.. من يستخدم "الإرهاب الإسلامي" ومن يرفضه؟
"الإرهاب الإسلامي".. من يستخدمه ومن يرفضه؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
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من يستخدم "الإرهاب الإسلامي" من رؤساء الدول ومن يرفضه؟
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