دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار استخدام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتعبير "الإرهاب الإسلامي" أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موجة من الجدل والمقارنة بين موقف الزعيمين المسلمين من استخدام هذا التعبير. وفي حين أن أحدهما يرفضه والآخر يؤيده، نجد هذا التباين أيضا بين زعماء غير مسلمين.