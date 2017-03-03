شاهد كيف يقود سائق مخمور على طريق سريع بتكساس

شاهد كيف يقود سائق مخمور على طريق سريع بتكساس

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آخر تحديث منذ ساعة و29 دقيقة.
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شاملي بقي خلف السيارة التي كانت تنحرف عن مسارها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ساعد رجل من تكساس الشرطة في القبض على سائق مخمور يقود سيارته على طريق سريع بالولاية.

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