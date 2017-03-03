أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ساعد رجل من تكساس الشرطة في القبض على سائق مخمور يقود سيارته على طريق سريع بالولاية.
شاهد كيف يقود سائق مخمور على طريق سريع بتكساس
شاهد كيف يقود سائق مخمور على طريق سريع بتكساس
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و29 دقيقة.
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شاملي بقي خلف السيارة التي كانت تنحرف عن مسارها
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