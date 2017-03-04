دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، عن اجرائها لمناورة عسكرية لمنظومة S-300 الصاروخية ضد مجموعة من الأهداف المتنوعة، لافتة إلى أن التجربة جرت بنجاح.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية في تقريرها أن المناورة "تهدف تقييم قدرات منظومة اس-300 في مواجهة الاهداف ذات المقطع الراداري المنخفض والتهديدات البالستية وكذلك دراسة الكفاءات التخصصية والعلمية لدي الضباط الشباب."

وأضاف التقرير أن المناورة التي أطلق عليها اسم "دماوند،" أجريت من قبل "الكوادر الايرانية وبسيناريوهات مماثلة لتهديدات التي يشهدها العالم اليوم ومراحل الكشف والاستطلاع والتصدي للأهداف المعادية في اجواء الحرب الالكترونية."

ولفت التقرير إلى أن "منظومة اس 300 خاصة بالدفاع عن المنشآت الصناعية والمؤسسات الحكومية والعسكرية ومقرات القيادة."