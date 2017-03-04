أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الرئيس السابق باراك أوباما بالتنصت على هواتفه في برج ترامب في نيويورك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، لكنه لم يقدم أي دليل على هذا الادعاء، ولم تحصل CNN على رد من أوباما.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال ترامب: "أمر فظيع! لقد اكتشفت للتو أن أوباما كان يتنصت على هواتفي في برج ترامب قبل الفوز بالانتخابات. لم يُعثر على شيء. هذا أمر كارثي"، متسائلا: "هل هو أمر قانوني أن يتنصت رئيس على سباق الرئاسة قبل الانتخابات؟".

وأضاف: "أراهن بأن أي محام جيد يمكنه صناعة قضية كبرى من حقيقة أن الرئيس أوباما كان يتنصت على هواتفي في أكتوبر قبل الانتخابات مباشرة". وتابع ترامب بالقول: "إلى أي مستوى نزل الرئيس أوباما ليتنصت على هواتفي خلال العملية الانتخابية المقدسة جدا. هذا نيكسون/ووترجيت. رجل سيء أو مريض".

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

ورد بن رودس نائب مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما على ترامب بتغريدة قال فيها: "لا يمكن لأي رئيس أن يأمر بالتنصت. هذه القيود وضعت لحماية المواطنين من أشخاص مثلك".