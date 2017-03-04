ما فرقته السياسة جمعته الفكاهة.. صداقة غير متوقعة بين ميشيل أوباما وجورج بوش
صداقة غير متوقعة بين ميشيل أوباما وجورج بوش
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
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بشكل مدهش تظهر العلاقة المقربة بين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش وزوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ورغم خلافاتهما السياسية، فقد كانت تظهر بينهما الابتسامة، ويمكن أن يكون حس الفكاهة السبب الرئيسي في تقديرهما لبعضهما.
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