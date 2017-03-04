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بشكل مدهش تظهر العلاقة المقربة بين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش وزوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ورغم خلافاتهما السياسية، فقد كانت تظهر بينهما الابتسامة، ويمكن أن يكون حس الفكاهة السبب الرئيسي في تقديرهما لبعضهما.