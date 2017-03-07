دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)—يعتبر غسيل الأموال من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وهي مشكلة عالمية تتعاون المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والانتربول باستمرار على مكافحتها.
ما هو غسيل الأموال وكيف يتم؟
ما هو غسيل الأموال وكيف يتم؟
اقتصاد
آخر تحديث الثلاثاء, 07 مارس/آذار 2017; 07:41 (GMT +0400).
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يتم العمل على مناهج متكاملة لكيفية مكافحة هذه الظاهرة عالمياً ومن خلال التشريعات المحلية
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