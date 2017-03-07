دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)—يعتبر غسيل الأموال من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وهي مشكلة عالمية تتعاون المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والانتربول باستمرار على مكافحتها.