لماذا يؤثر ارتفاع قيمة العملة سلباً على الاقتصاد؟

ارتفاع قيمة العملة يؤثر سلباً على الاقتصاد

اقتصاد
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
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1:18

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)—يترك ارتفاع قيمة العملة آثارا سلبية في الاقتصادات العالمية الكبرى وخصوصا تلك التي تعتمد بشكل كبير على الإنتاج والتصدير للدول الأخرى.

بالإضافة لتأثيرات عدة من بينها قطاع السياحة وانخفاض نسبة النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الصادرات.

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