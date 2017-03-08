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دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)—يترك ارتفاع قيمة العملة آثارا سلبية في الاقتصادات العالمية الكبرى وخصوصا تلك التي تعتمد بشكل كبير على الإنتاج والتصدير للدول الأخرى.