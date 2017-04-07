قطر، الدوحة (CNN)— قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ومسؤول ملف استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، إن الدولة أحرزت تقدماً ملحوظاً فيما يخص ملف حقوق العمال.
قطر 2022.. حسن الذوادي لـCNN: أحرزنا تقدماً ملحوظاً بملف حقوق العمال
الذوادي لـCNN: هناك تقدم بملف حقوق العمال
اقتصاد
آخر تحديث الجمعة, 07 ابريل/نيسان 2017; 09:31 (GMT +0400).
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مقابلة حصرية لشبكة CNN لمقدمة برنامج "Connect the World" بيكي أندرسون مع حسن الذوادي حول ملف قطر لبطولة كأس العالم 2022
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