قطر، الدوحة (CNN)— قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ومسؤول ملف استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، إن الدولة أحرزت تقدماً ملحوظاً فيما يخص ملف حقوق العمال.