المنامة، البحرين (CNN) -- قال كريس سكينر، رئيس ومؤسس نادي الخدمات المالية، وأحد أبرز الشخصيات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، إن هناك أسطورة حول انعدام ثقة العرب بمدى أمن التكنولوجيا المالية أو FinTech، وتوقع تحوّلا في التعامل مستقبلا المصرفي باتجاه حلول تطبيقات الهاتف المتحرك محل موظفي البنوك، كما عدد طرق تأمين هذه المعاملات المصرفية عبر التطبيقات.

وأضاف في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، على هامش المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته "مؤتمرات يوروموني" ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في العاصمة البحرينية، المنامة: "هناك أسطورة بأن الناس في دول مجلس التعاون الخليجي يريدون التعامل مع البشر، لأنهم أغنياء جداً في هذه المنطقة، وبالتالي، فهم يستحقون التعامل مع البشر. ولكن ما نراه في الواقع في الأسواق ذات القيمة الصافية العالية وأسواق إدارة الثروات، هو أن التكنولوجيا تُستخدم في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) لتكملة اللمسة البشرية."

وتابع سكينر: "حتى إذا كنت تتعامل مع مدير الثروة في فرع البنك، ربما كنت مرتاحاً جداً في تلك العلاقة. ولكن يجب أن تكون هذه العلاقة الآن في هاتفك النقال، إذ يجب أن تكون قادراً على رؤية هذا الشخص وقتما تشاء من خلال التطبيق المحمول عبر اتصال Skype أو أياً كانت التكنولوجيا التي يستخدمها البنك لذلك."

ولفت سكينر إلى اعتبارات أخرى تشجع هذا التوجه شارحا وجهة نظره بالقول: "من زاوية أمنية، فإن الهاتف المحمول يمنحك نفس المستوى من التأمين، إن لم يكن أكثر، مقارنة بما لديك في فرع البنك أو على شبكة الإنترنت، وذلك في الأساس لأنه بإمكاني تحديد موقعك الجغرافي عبر التطبيق، ويمكنني التأكد من هويتك وأنك تستخدم رقم هاتفك وشريحة الهاتف (Sim Card) المسجلة باسمك، ويمكنني حتى أن أطالبك بقياساتك البيومترية (مثل البصمة أو مسح قزحية العين) لإثبات هويتك."