المنامة، البحرين (CNN) -- قال الخبير الاقتصادي اللورد البريطاني، إدير ترنر، رئيس معهد الفكر الاقتصادي الجديد، ومؤلف كتاب "بين الدَين والشيطان"، إن مستقبل مصر محفوف بالمخاطر، نظراً إلى النمو السكاني سريع، معتراً أن المفتاح هو توظيف الشباب، كما أشار إلى أن مصر لم تنجح في تحقيق النمو الاقتصادي الذي حققته تركيا.

وأضاف ترنر في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، على هامش المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته "مؤتمرات يوروموني" ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في العاصمة البحرينية، المنامة: "أعتقد أم مصر تواجه تحديات كبيرة بالتأكيد. إذ أنها إحدى أكثر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي. ولا تزال معدلات النمو السكاني سريعة، رغم انخفاض معدل الولادة، لكنه لا يزال مرتفعاً. وتواجه الدولة تحدياً هائلاً في خلق فرص العمل، لأن هناك أعداداً هائلة من الشباب."

وتابع ترنر: "وحتى الآن – وهذا ليس خطأ الحكومة الحالية إذ أن المشكلة تعود لعقود من الزمن – لم ينمو الاقتصاد المصري بنفس الطريقة التي نمت بها اقتصادات الشرق الأقصى. ولم تتمكن الدولة من تحقيق النمو الاقتصادي الذي تمكنت تركيا من تحقيقه على سبيل المثال، إذ لم تحقق نفس المستوى من التكامل الاقتصادي مع اقتصادات جاراتها الأوروبية المجاورة."

واستطرد ترنر: "لذلك أعتقد أن مصر تواجه بعض التحولات الصعبة للغاية، التي تتطلب سياسة اقتصادية دقيقة للغاية، وهناك الكثير من المخاطر الاقتصادية التي ينتج عنها مخاطر أخرى اجتماعية وسياسية. لكن الجوهر المطلق هو خلق فرص العمل، إذ ما لم تتمكن الدولة من إيجاد طريقة لخلق الكثير من فرص العمل للشباب، ستكون هناك ضغوط اقتصادية ومخاطر اجتماعية وسياسية في مصر."