المنامة، البحرين (CNN)-- رأى الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، خالد الرميحي، أن دور المرأة في اقتصاد البحرين مهم، مشيراً إلى تفوقها على الرجل في الدراسات العليا، وشدد على أهمية إشراكها في القطاع المالي وغيره لجدارتها ولأنها تمثل نسبة كبيرة من سكان الدولة.

وأضاف الرميحي في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، على هامش المنتدى المالي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته "مؤتمرات يوروموني" ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في العاصمة البحرينية، المنامة: "دور المرأة مهم لأنها تمثل أكثر من 50 في المائة من سكاننا، ويتخيل لي إن نظرت إلى نتائج المدارس والجامعات، المرأة متفوقة على الرجل صراحة، في العلامات والشهادات، ولذلك لا بد من مشاركة المرأة في القطاع المالي وما غيره، لجدارتها في العمل وأيضاً لأنها تمثل نسبة كبيرة من السكان."

وتابع الريحي: "في القطاع المالي، اليوم في البحرين، هناك 14 ألف موظف، 70 من المائة منهم من المواطنين، و35 في المائة من هؤلاء من فئة النساء. لذلك، لا بد أن يكون لدينا شراكة فعالة. ونفتخر في البحرين بأن المرأة تمثل نسبة كبيرة من العمالة في القطاع المالي وما غيره، ولكن نريد أن نرى قياديين ورؤساء تنفيذيين (من النساء)، وعندنا أمثلة مثل الأستاذة صباح المؤيد، كانت رئيسة تنفيذية في أكثر من بنك في البحرين، ونريد أن نرى أمثلة أخرى لاستلام المرأة مناصب قيادية. وأتخيل أن هذا يعود إلى التأكد من أن هناك إتاحة فرص للمرأة، كما أن الكفاءة موجودة."