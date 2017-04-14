نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيارة “دودج” الجديدة الشيطانية سرقت الأرقام القياسية من السيارات المتاحة للعامة بسرعتها وخفتها، ولكنها اضطرت للتخلي عن بعض المقاعد لتحقيق ذلك!