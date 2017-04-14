"شيطان دودج" الجديد.. سيارة بمقعد واحد و840 حصاناً

"شيطان دودج".. سيارة بمقعد واحد و840 حصاناً

اقتصاد
آخر تحديث منذ10 دقيقة.
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1:07

ألق نظرة على سيارة "دودج" تشالنجر SRT الشيطانية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيارة “دودج” الجديدة الشيطانية سرقت الأرقام القياسية من السيارات المتاحة للعامة بسرعتها وخفتها، ولكنها اضطرت للتخلي عن بعض المقاعد لتحقيق ذلك!

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