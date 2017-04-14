نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيارة “دودج” الجديدة الشيطانية سرقت الأرقام القياسية من السيارات المتاحة للعامة بسرعتها وخفتها، ولكنها اضطرت للتخلي عن بعض المقاعد لتحقيق ذلك!
"شيطان دودج" الجديد.. سيارة بمقعد واحد و840 حصاناً
"شيطان دودج".. سيارة بمقعد واحد و840 حصاناً
اقتصاد
آخر تحديث منذ10 دقيقة.
1:07
ألق نظرة على سيارة "دودج" تشالنجر SRT الشيطانية
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