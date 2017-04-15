نجيب ساويرس لـCNN: الذهب سيظل ملاذاً آمناً والانتشار حول العالم توزيع للمخاطر

نجيب ساويرس لـCNN: الذهب سيظل ملاذاً آمناً

اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة.
استثمار وتمويلالذهبصناعاتمصرنجيب ساويرس
2:32

مقابلة لشبكتنا مع نجيب ساويرس سلطت الضوء على الاستثمارات الضخمة التي قامت بها أوراسكوم في قطاع التعدين.

جنيف، سويسرا (CNN)-- رجل الأعمال المصري ومؤسس مجموعة "أوراسكوم"، نجيب ساويرس، يتحدث لشبكة CNN عن الاستثمارات الضخمة التي قامت بها شركة الاتصالات المصرية في قطاع التعدين.

استثمار وتمويلالذهبصناعاتمصرنجيب ساويرس