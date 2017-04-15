جنيف، سويسرا (CNN)-- رجل الأعمال المصري ومؤسس مجموعة "أوراسكوم"، نجيب ساويرس، يتحدث لشبكة CNN عن الاستثمارات الضخمة التي قامت بها شركة الاتصالات المصرية في قطاع التعدين.
نجيب ساويرس لـCNN: الذهب سيظل ملاذاً آمناً والانتشار حول العالم توزيع للمخاطر
نجيب ساويرس لـCNN: الذهب سيظل ملاذاً آمناً
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و23 دقيقة.
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مقابلة لشبكتنا مع نجيب ساويرس سلطت الضوء على الاستثمارات الضخمة التي قامت بها أوراسكوم في قطاع التعدين.
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