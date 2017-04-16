إميليانو، إيطاليا (CNN)— إن كانوا طلاباً أو شركات، يضطر الكثير من الأشخاص لأخذ القروض البنكية. وبالنسبة لمزارعي الأجبان، فإن بنك “كريديتو إميليانو” في إيطاليا يقبل بـ”الأجبان” كرهن للقروض! هذه قصة ثلاثة رجال، وأجبان بقيمة ملايين الدولارات.