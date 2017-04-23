اتفاق استراتيجي يقرّب السودان من دول الخليج ويعزز أحلام السودانيين

اتفاق يقرب السودان من الخليج ويعزز أحلام شعبه

اقتصاد
آخر تحديث الأحد, 23 ابريل/نيسان 2017; 03:35 (GMT +0400).
الإمارات العربية المتحدةالملك سلمان بن عبدالعزيزالمملكة العربية السعوديةعمر البشيرالسعودية
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تحليلات عديدة رافقت الإعلان السوداني عن اتفاق للشراكة الاستراتيجية يجمع بين الخرطوم ودول الخليج، فبين مرحب بالمشروع وبين من يرى أنه لن يحمل جديدا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحليلات عديدة رافقت الإعلان السوداني عن اتفاق للشراكة الاستراتيجية يجمع بين الخرطوم ودول الخليج، فبين مرحب بالمشروع الذي يُفترض أن يقرّب بين السودان وجيرانه في الخليج بما يضمن المصالح المشتركة أمنيا واقتصاديا للجانبين في وقت تشارك فيه القوات السودانية بعمليات اليمن، وبين من يرى أنه لن يحمل جديدا بالمقارنة مع الخطوات المماثلة التي جرت بين الخليج وكل من الأردن والمغرب.

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