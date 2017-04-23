دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحليلات عديدة رافقت الإعلان السوداني عن اتفاق للشراكة الاستراتيجية يجمع بين الخرطوم ودول الخليج، فبين مرحب بالمشروع الذي يُفترض أن يقرّب بين السودان وجيرانه في الخليج بما يضمن المصالح المشتركة أمنيا واقتصاديا للجانبين في وقت تشارك فيه القوات السودانية بعمليات اليمن، وبين من يرى أنه لن يحمل جديدا بالمقارنة مع الخطوات المماثلة التي جرت بين الخليج وكل من الأردن والمغرب.