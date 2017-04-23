نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— عادة ما يغادر المدراء شركاتهم بتعويضات كبيرة. إليكم بعض الشخصيات المشهورة التي حصلت على أموال طائلة عند مغادرة مناصبها.
طردوا من أعمالهم وحصلوا على عشرات الملايين من الدولارات
طردوا من أعمالهم ونالوا ملايين الدولارات..كيف
اقتصاد
آخر تحديث منذ ساعتين و58 دقيقة.
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شاهد خمس "تعويضات ذهبية" صادمة!
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