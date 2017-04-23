نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— عادة ما يغادر المدراء شركاتهم بتعويضات كبيرة. إليكم بعض الشخصيات المشهورة التي حصلت على أموال طائلة عند مغادرة مناصبها.