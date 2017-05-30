ما هو "سر المهنة" وماذا يحصل لمن يكشف خفاياه؟

ما هو "سر المهنة" وماذا يحصل لمن يكشف خفاياه؟

اقتصاد
آخر تحديث الثلاثاء, 30 مايو/أيار 2017; 08:03 (GMT +0400).
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يعتبر عدم الكشف عن السر التجاري أحد الواجبات الضمنية لأي موظف يعمل لدى صاحب الحق بهذا السر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرّف على "السر التجاري" في العمل وكيفية حمياته وفق الاتفاقات والقواعد الدولية

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