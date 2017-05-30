دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرّف على "السر التجاري" في العمل وكيفية حمياته وفق الاتفاقات والقواعد الدولية
ما هو "سر المهنة" وماذا يحصل لمن يكشف خفاياه؟
ما هو "سر المهنة" وماذا يحصل لمن يكشف خفاياه؟
اقتصاد
آخر تحديث الثلاثاء, 30 مايو/أيار 2017; 08:03 (GMT +0400).
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يعتبر عدم الكشف عن السر التجاري أحد الواجبات الضمنية لأي موظف يعمل لدى صاحب الحق بهذا السر.
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